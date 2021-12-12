«2021 فرصة لإعادة إحياء التراث».. فعاليات كبرى روجت لـ مصر سياحيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديد بعنوان "عام 2021 فرصة لإعادة إحياء التراث" يسلط الضوء فيه على أهم ما قامت به الحكومة في قطاع السياحة والسفر من أجل التسويق السياحى لمصر كمقصد سياحى أساس فى العالم ومناسب لعدد كبير من مختلف الجنسيات.





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