وزارة القوى العاملة: عمل وحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات

قامت وزارة القوى العاملة بعمل وحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم إطلاق 27 وحدة تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات ، تهدف إلي الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، بما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

تلك الوحدات المتنقلة تقدم للشباب من الجنسين فرصة تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل في تلك القري وهي : التفصيل والحياكة ، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية ، بنظام الساعات التدريبية ، حيث تم تحديد 150 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل لمدة شهر ، و 60 ساعة تدريبية على مهنتي السباكة الصحية وكهرباء المنازل لمدة 15 يوما .

وبالنسبة لأماكن تواجد تلك الوحدات بالمحافظات ، أعلنت الوزارة ان اماكن تلك الوحدات بالمحافظات كالآتي :

1- الدقهلية : مركز شربين - امام مجلس المدينة .

2- الوادي الجديد : قرية الجزائر - مدرسة الجزائر الاعدادية المشتركة - مركز الخارجة .

3- سوهاج : قريه ام دومة - بجوار الوحدة المحلية - مركز طما .

4- الفيوم : قرية دفنو - بجوار مسجد الحسن - مركز اطسا .

5- كفر الشيخ: مركز سيدي سالم - امام الحماية المدنية .

6- المنيا : - قرية دير ابو حنس - منطقة كوم ماريا - مركز ملوي.

- قرية جريس - داخل المجلس القروي - مركز ابو قرقاص.

7 - أسيوط : مركز ساحل سليم : شارع التحرير امام البنك الزراعي - مركز ساحل سليم .

8 – الاقصر: قرية القرنة - امام نزل فضيلة الإمام الأكبر .

9 - مرسي مطروح : قرية المراقي - الشارع الرئيسي لقرية المراقي – سيوه .

10 - البحيرة : مركز بدر - امام رئاسة ومجلس مدينة بدر .

11 – قنا : مركز فرشوط - بجوار مجلس المدينة .

12 – اسوان : مدينة ادفو - بجوار الوحدة المحلية .

13- القليوبية : قريه الشوبك - بجوار المعهد الديني والجمعية التعاونية الزراعية وبريد القرية - مركز شبين القناطر .

14 – الجيزة : مركز أطفيح - المساكن الشعبية بجوار مكتب عمل أطفيح" .

15 – بورسعيد : حى الضواحي - جراج حى الضواحي .

16 - البحر الاحمر: الغردقة - "شارع المصالح امام مكتب عمل الغردقة" .

17 - الغربية : نهطاي - بجوار الوحدة المحلية – زفتي .

18 – المنوفية : قرية كفر عشما - خلف الوحدة المحلية - مدينة الشهداء .

19- الشرقية : - العاشر من رمضان - المجاورة 45 مؤسسة نجم الخير .

- السماكين - مركز الحسينية .

20- بني سويف : قرية أشمنت - بجوار الوحدة المحلية - مركز ناصر .

21 – دمياط : قرية ابو عياد "محطة الأتوبيس القديمة قرب المجلس المحلي للقرية" - مركز كفر سعد .

22 – الاسماعيلية : التل الكبير - امام فيلا رئيس مجلس المدينة .

23 - جنوب سيناء : الوادي بطور سيناء - "حي المروة (توشكي) بجوار نقطة الشرطة والمستشفى " .

24 - الإسكندرية : المنتزه - حوض 10 بجوار منزل العمدة .