الرقابة الإدارية تنشئ موقعا لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير حسن عبد الشافى، في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إنشاء الموقع الرسمي المصري للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كانت أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن استضافة مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المرجع العالمي لمكافحة الفساد وكيفية التعاون بين دول العالم في المجالات المرتبطة، وانضمت مصر للاتفاقية في ديسمبر 2003 إيمانا منها بأهمية التضافر الدولي لمنع الممارسات الفاسدة حول العالم.