/665618/أون-تايم-سبورت-تعلن-بث-مباراة-مصر-وتونس-بكأس-العرب

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، عن حصولها لبث مباراة مصر وتونس، في لقاء الدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي المنتخب الوطني الأربعاء المقبل مع المنتخب التونسي، في الساعة الخامسة مساء، على ملعب 974، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس العرب.

ويمكن متابعة مباراة مصر وتونس على شبكة بي إن سبورت، والقنوات الكأس القطرية، وقنوات SSC السعودية.

نتيجة مباراة مصر والأردن

حقق منتخب مصر فوز صعب أمام الأردن بنتجية 3/1، بعدما أنتهى الوقت الأصلي من اللقاء وذهبوا للأشواط الإضافية، ضمن لقائات دور الثمانية من كأس العرب قطر 2021.

وظهر منتخب مصر بشكل متواضع في بداية الشوط اللقاء الأول، ليسجل يزن النعيمات الهدف الأول لمنتخب الأردن في شباك محمد الشناوي بعد مرور 10 دقائق من عمر المباراة.

ليتعادل مروان حمدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة على يمين حارس الأردن.

وتقدم أحمد رفعت بالهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 99 من الشوط الأول من الوقت الإضافي، بعد تمريرة رائعة من محمد شريف ليضعها على يمين الحارس.

ثم عزز مروان داوود بالهدف الثالث في الدقيقة 119 عقب نزولة، بعد تمريرة أكثر من رائعة من أحمد رفعت ليضعها داوود برأسية متقنة على يسار الحارس.

نتيجة مباراة تونس عمان

وفاز منتخب تونس على عمان بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة سيطر نسور قرطاج على معظم أحداثها.

أحرز هدفي تونس كلا من، سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني، بينما أحرز هدف عمان أرشد العلوي.

ويعتبر هدف أرشد العلوي من أجمل أهداف البطولة حتى الأن، حيث أنه سجل هدف من تسديدة متقنية في شباك تونس، معلناً عن هدف التعادل الجميل ولكن لم تدوم الفرحة كثيراً حتى جاء الهدف الثاني السريع لنسور قرضاج.

الشناوي وحجازي

أكدت نتائج الأشعة التي أجراها كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي في ساعة متأخرة من مساء أمس على إصابة كل منهما بإجهاد في العضلة الخلفية، بعد نهاية مباراة مصر والأردن في لقاء ربع نهائي بطولة كأس العرب.