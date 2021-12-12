/665625/النائب-مجدي-ملك-مشاكل-التعليم-في-مصر-تحتاج-لحلول-جذرية-والمعلم-لازم-يتأهل

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن قانون إنشاء هيئة جودة التعليم يعد خطوة لتهيئة البيئة تشريعية لانطلاق التعليم الذي يتواكب مع الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق بداية منظومة التعليم الجديدة وأعطي القوة والقدرة للقائمين علي العملية التعليمية للانطلاق نحوها.

دوت الخليج

مجدي ملك: التعليم يواجه العديد من التحديات

وأضاف ملك، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن نجاح منظومة التعليم يعد نجاح للدولة المصرية في مختلف القطاعات، مؤكدا أن التعليم يواجه عدد من التحديات أهمها غياب توافر الاعتمادات اللازمة لانطلاق التعليم.

وتابع عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: من غير المقبول وجود 320 ألف معلم عجز ولا يتم حل هذه المشكلة، ويتم الإعلان عن مسابقة 36 ألف وبعد ذلك 120ألف ولا يتم اكتمال هذه المسابقات، متسائلا كيف يمكن نجاح المنظومة التعليمية دون وجود معلم مؤهل .

وشدد ملك، علي ضرورة وجود حلول لكل مشاكل التعليم في مصر، لافتا أن الزيادة السكانية تعد أحد التحديات الهامة التي تعوق عملية التعليم وتمثل عبء علي الدولة، مضيفا: المعلم المصري هو عصب العملية التعليمية.

قانون إنشاء هيئة جودة التعليم

ويهدف مشروع قانون إنشاء هيئة جودة التعليم إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.