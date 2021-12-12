رئيس النواب لـ«نائب»:« أفضل لك تسهر مع القوانين بدلا من السهر فى أماكن أخرى»

/665626/رئيس-النواب-لـنائب-أفضل-لك-تسهر-مع-القوانين-بدلا-من-السهر-فى-أماكن-أخرى

طالب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بإرسال مشروعات القوانين المقرر مناقشتها في الجلسات العامة، قبلها بوقت كاف للأعضاء ليتمكنوا من مناقشتها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناتقشة انشاء هيئ ة ضمان الجودة بالبرلمان هيئة ضمان الجودة وأشار خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع بتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى أن مشروعات القوانين تصل في وقت متأخر، مشيرا إلى أن ثلاثة أو أربعة أيام غير كافية للمراجعة، لاسيما وأن بعضها يلجأ فيها إلى المختصين. وتسائل المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: هل 4 أيام غير كافية للدراسة والمراجعة؟، ليعقب النائب: عندنا التزامات مع دوائرنا، مطالبا بأن تصل مشروعات القوانين مبكرا. فيما رد رئيس مجلس النواب، قائلا: أفضل أن تسهر مع القوانين بدلا من مكان آخر، متابعا: سوف ننظر في هذا الاقتراح.

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