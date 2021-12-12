على طريقتها الخاصة..ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي

/665627/على-طريقتها-الخاصةياسمين-عبد-العزيز-تحتفل-بعيد-ميلاد-أحمد-العوضي

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على معايدة زوجها الفنان أحمد العوضي في عيد ميلاده، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

دوت الخليج يرصد احتفال ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد زوجها

ونشرت ياسمين عبد العزيز مجموعة صور، جمعتها بزوجها المتألق أحمد العوضي، وعلقت عليها، قائلة: «عيد ميلاد سعيد ياحبيبي».

هذا وحل الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ضيوف على برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضاىيا سي بي سي.

أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز في الجزء الأول لبرنامج معكم

وكانت تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل بدء عرض الجزء الأول من الحلقة بساعات ولازل تصدرها مستمر حتى الأن، وتناولت الحلقة من البداية حتى النهاية رحلة مرضها بالكامل من بداية أولى عمليتها في مصر، حتى تعافيها بسويسرا، وجاءت تصريحاتها على النحو الأتي:

- عندي حاجة اسمها أكياس الشيكولاته على المبيض، ومش أول مرة أعمل العملية دي، وأنا عملتها 5 مرات من وأنا عندي 16 سنة.

- عملت في شهرين بس 4 عمليات، الأولى الاستئصال والتانية تجميل لبطني.

- طلعت من العملية في ألم رهيب وفضلت أقولهم أنا بموت وهما شايفين

-طلع إن كان القولون عندي مخروم وجالي تسمم في الدم.

- التربي قالي ركبنا لك كشاف يا أستاذة ومستنيينك.. وكأني مثلا هقوم أشرب مياه من التربة بالليل وأرجع تاني.

- أول مرة أحس بشعور إني خلاص هموت، لغاية ما جيه يوم عرفة والناس كلها دعيتلي وكأن الدعاء كله كان من نصيبي.

- الناس قالولي لازم ترفعي قضية والدكتور يتجازى على اللي عمله.

الدكتور ده عنده أكتر من 70 سنة معتقدش إني هرفع قضية على حد كبير في السن ده.

- سافرت سويسرا عشان يدخلوا أمعائي جوه بطني، ومرضيتش أنزل من سويسرا بعد ما خلصت إلا وأنا ياسمين وماشية ياسمين وقوية.

- في السوشيال ميديا موتوني وطلقوني وقالوا إني عملت عمليات تجميل