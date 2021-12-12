تدريبات بدنية وتاهلية للزمالك استعداداً لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

/665628/تدريبات-بدنية-وتاهلية-للزمالك-استعدادا-لمواجهة-المقاولون-العرب-بالدوري

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية في مجمع الصالات بمقر النادي تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قبل خوض التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

معسكر الإمارات

وعلم موقع دوت الخليج أن إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وافقت على إقامة المعسكر الخارجي بالإمارات خلال الفترة من 1 إلى 9 يناير المقبل.

ويعتبر هذا المعسكر كانت قد أبرمته اللجنة السابقة لنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ولكن رفض أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنود التعاقد مع الشركة المنظمة للمعسكر الخارجي.

وبناء عليه قررت الشركة الراعية تغيير بعض بنود التعاقد وتمت الموافقة من جانب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وتم الاتفاق على السفر في نهاية هذا الشهر.

ويلعب الزمالك خلال المعسكر الخارجي بالإمارات مع كلا من، أندرلخت البلجيكي، وبازل السويسري، وأحد فرق الدوري الإماراتي لم يتم الاستقرار عليها.

محمود الخطيب

بعد إعلان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إعطاء الطفل أحمد طارق، أحد أبطال قادرون باختلاف، عضوية النادي الأهلي الرياضية، والانضمام لفريق السباحة بالقلعة الحمراء، رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على هذا الأمر.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن وجود 50 عضوية عاملة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مدى الحياة.

معسكر الزمالك بالإمارات

وأكد منصور أن هذه العضوية مختلفة عن التي حصل عليها أحمد طارق، لأنها عضوية رياضية فقط، بينما من يفعلها ستكون عاملة وستتواجد عائلة الأطفال معهم داخل النادي.

وتحدث مرتضى منصور أنه يفعل ذلك بشكل مستمر، وأنه بعد مؤتمر الرئيس السيسي مع أطفال قادرون باختلاف، قرر المشاركة في هذا العمل الخيري وعمل 50 عضوية عاملة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب مرتضى منصور، من وزير الشباب والرياضة إرسال الأسماء التي تستحق العضويات التي أعلن عنها، من أجل الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة والتواجد داخل النادي بشكل مستمر.