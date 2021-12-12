/665631/وزيرا-التموين-والصناعة يفتتحان-معرض-فوود-إفريقيا بمشاركة-أكثر-من-400-عارض-بـ22-دولة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن معرض "فوود إفريقيا" المقام حاليًّا في مركز المؤتمرات الدولي بالقاهرة الجديدة معرض عالمي يكشف عن مدى التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، معرض "فوود إفريقيا".

وأوضح “المصيلحي” أن المعرض يتضمن أكثر من 400 عارض من 22 دولة في معرض فوود إفريقا"، لافتا إلى دور هيئة سلامة الغذاء في الحفاظ على جودة المنتجات والسلع الغذائية في السوق، منوها أنها تلعب دورًا مهمًّا خلال المرحلة للتأكد من حصول المستهلك على جودة عالية وقيمة مضافة.

وقال وزير التموين إن معرض "فوود إفريقيا" سيشهد عقد صفقات تجارية بين الدول المشاركة، مشيرًا إلى مشاركة دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وكينيا والسعودية والعديد من الدول.

وتابع أنه يوجد بالمعرض 500 ممثل أجنبي من خارج العارضين؛ ما يدل على أن مثل هذه المعارض جزء أساسي وحقيقي في أية تنمية وأي عمل، موجهًا التحية إلى كل العارضين والمشاركين في تنظيم هذا المعرض.

وشهد المصيلحي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وبروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.