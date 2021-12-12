/665634/انطلاق-مارثون-أوائل-الطلبة--بـ-4-مراكز-في-قنا

انطلقت اليوم الأحد مسابقة أوائل الطلبة بمراكز قنا ونقادة وقفط وأبوتشت وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقال محمد عبد السلام السنوسي أمين المتابعة وتقييم الأداء علي مستوي الجمهورية أن مسابقة " أوائل الطلبة " انطلقت اليوم بمركز قفط بحضور العمدة أبو الحسن الجزار أمين الحزب بالمركز وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمركز .

انطلاق مارثون «أوائل الطلبة » بـ 4 مراكز في قنا

وأوضح " السنوسي " أن المسابقة بدأت اليوم بالمرحلة الأولي بين مدارس " ناصر بالشيخية والبارود الابتدائية ومدرسة الوحدة الجديدة بالبراهمة والحمودي الابتدائية والوحدة المجمعة بالبراهمة " وأسفرت المنافسة عن فوز مدرسة الوحدة المجمعة بالبراهمة .

وفي السياق ذاته قال محمد فاوي مقرر المسابقة بمحافظة قنا أن المستبقة انطلقت اليوم بمركز أبوتشت بحضور محمود سالم أمين الحزب بالمركز وعفت وزيري مدير إدارة أبوتشت التعليمية.

ودارت منافسات المسابقة اليوم بين 4 مدارس من المرحلة الإبتدائية هي ”مدرسة سمهود الحديثة الابتدائية، ومدرسة محمد أحمد عبدالنبي بالكعيمات، ومدرسة النواهض الحديثة، ومدرسة عمر بن الخطاب بالعمرة” وأسفرت عن فوز مدرسة النواهض الحديثة، التابعة للوحدة المحلية لقرية سمهود، وحصولها على المركز الأول بـ85 درجة .

كما تم إجراء المسابقة بين 3 مدارس من المرحلة الإعدادية هي ”مدرسة سمهود الإعدادية بنين، ومدرسة الإعدادية بنات، ومدرسة النواهض الإعدادية، وأسفرت عن فوز مدرسة النواهض الإعدادية التابعة للوحدة المحلية لقرية سمهود، وحصولها على المركز الأول بـ 86.5 درجة.

وشهد سعودي إبراهيم عبد الرزاق أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا يرافقه العمدة أدهم نشأت أمين الحزب بمركز نقادة والدكتور بخيت محمد محمود مدير إدارة نقادة التعليمية .

وأشار أمين الشئون البرلمانية أن مسابقة " أوائل الطلبة " بين مدارس " الزوايدة الثانوية، ومدرسة طوخ الثانوية، ومدرسة الشهيد خالد محمد عبدالعاطي، بالخطارة " وانتهت بفوز مدرسة طوخ الثانوية بنات بمجموع ٧٨ درجة وعلي مستوي المرحلة الإعدادية درات المنافسات بين مدارس " الخطارة الإعدادية بنات و الشيخ عبد المقصود الإعدادية والخطارة الإعدادية بنين " وانتهت بفوز مدرسة الخطارة الإعدادية بنات وفي المرحلة الابتدائية حسمت المنافسة مدرسة الشيخ الشعراوي الابتدائية بعد منافسة قوية مع مدرستي كوم بلال ونجع ترعة الهدايات .

كما انطلقت " مسابقة أوائل الطلبة بمركز قنا من قاعة مدرسة القائد المؤمن بقرية الأشراف بالعسيليه بحضور العمدة عز كرار أمين الحزب بمركز قنا والسيد مسعود موجه أول التربية الاجتماعية بإدارة قنا التعليمية.

وقال أمين الحزب بمركز قنا العمدة عز كرار أن المسابقة دارت بين مدارس " الوحدة المجمعة بأبنود والزهراء بالأشراف الشرقية والشيخ حسين بالجبلاو والقائد المؤمن بالعسيليه " وفازت بأعلي الدرجات مدرسة الوحدة المجمعة بأبنود.