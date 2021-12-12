مدبولى يجتمع مع الملا لمتابعة مشروعات قطاع البترول

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية مشروعات قطاع البترول ودورها فى النهوض بالاقتصاد القومى، لافتا إلى أنه على مدار الأعوام الماضية، ساهم القطاع بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى، كما نجح فى جذب استثمارات جديدة فى مجالى البترول والغاز.

وخلال الاجتماع استعرض الوزير الموقف التنفيذى لمصنع إنتاج الأسفلت بشركة "السويس لتصنيع البترول"، والذى يستهدف إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أسفلت فى اليوم لسد احتياجات السوق المحلية، فيما تبلغ الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع 420 ألف طن أسفلت، و150 ألف طن سولار خفيف، و192 ألف طن سولار ثقيل، مضيفا أنه تم بدء التشغيل التجريبى فى 26 نوفمبر الماضى.

وتطرق المهندس طارق الملا إلى مشروع استخدام الغاز الطبيعى المضغوط لتموين السيارات، وموقف تطور إنشاء محطات الغاز الطبيعى بالمحافظات، والشركات التى تقوم بإنشاء هذه المحطات، موضحا أن إجمالى المحطات المستهدف تشغيلها بالمشروع يبلغ 1000 محطة، ووصل عدد المحطات العاملة إلى 510 محطات، ويوجد 82 محطة قيد التشغيل، و93 محطة، تم الانتهاء من الأعمال المدنية بها، و65 محطة يتم تنفيذ الأعمال المدنية بها، و174 محطة جار تسليم الأعمال المدنية بها، و78 محطة يتم تجهيزها لبدء الأعمال المدنية بها.

وعرض الوزير موقف توصيل الغاز الطبيعى، مشيرا فى هذا الصدد إلى خطة توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام المالى الجارى، ومعدلات تنفيذ الخطة خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضى، بواقع 485 ألف وحدة خلال هذه الفترة.

واستعرض الموقف الحالى لتوصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال العام المالى الجارى، كما عرض أيضا الموقف التنفيذى لاستخدام العدادات مسبقة الدفع، حيث تم تركيب 705 آلاف عداد بنهاية نوفمبر الماضى، فى إطار التوسع فى استخدام هذا النوع من العدادات.

وفى سياق آخر، عرض وزير البترول والثروة المعدنية نتائج مشاركته فى مؤتمر البترول العالمى الثالث والعشرين Petroleum world congress The 23rd، الذى انعقد مؤخرا بمدينة هيوستن الأمريكية والذى يعد واحدا من اكبر التجمعات الدولية لأطراف صناعة البترول والطاقة على مستوى العالم، وبحضور عدد من وزراء البترول والطاقة فى عدد من الدول.

وأضاف الوزير أنه عرض خلال المؤتمر رؤية مصر للمساهمة فى تعزيز التحول فى مجال الطاقة والحد من الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ، مؤكدا أن مصر لديها مسئولية كبيرة فى هذا الصدد خلال السنوات المقبلة فى ضوء استضافتها القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ العام القادم" COP27"، وأن مصر بدأت الإعداد لتنظيم القمة بصورة ناجحة بالتعاون مع عدد من الشركاء.

وفى السياق ذاته، أشار الملا إلى أنه أكد خلال مشاركته فى المؤتمر جهود مصر الحثيثة، من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، لدعم التحول فى مجال الطاقة ومواجهة التغير المناخى، موضحا أن المنتدى يلعب دورا اقليميا بارزا فى دعم الدور المحورى للغاز الطبيعى كوقود انتقالى فى عملية تحول الطاقة من خلال ما يتبناه من خطط طموحة، حيث اهتمت استراتيجية العمل طويلة الأجل للمنتدى بالتركيز على تحول الطاقة والحد من الانبعاثات لمواجهة التغير المناخى.

وعرض الوزير نتائج اجتماعه مع مايك ويرث رئيس شركة شيفرون العالمية، وكذا نتائج اجتماعه مع ناتاشا بيليديس، وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وكلاى نيف، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، فضلا عن نتائج جلسة مباحثات مع جون أرديل، نائب رئيس شركة أكسون موبيل للبحث والاستكشاف.

وأوضح الوزير أنه عقد كذلك جلسة مباحثات مشتركة مع جون كريستمان، رئيس شركة أباتشى الأمريكية، حيث تم خلال اللقاء استعراض خطط الشركة لزيادة استثماراتها فى مصر وتكثيف أنشطة البحث وإنتاج البترول والغاز بمناطق عملها المختلفة.