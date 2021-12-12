توقيع مذكرة تفاهم مصرية سعودية فى مجال منع ومكافحة الفساد

على هامش لقاءات مؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وقع اليوم السيد الوزير حسن عبد الشافى احمد رئيس هيئة الرقابة الادارية والسيد مازن المهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مذكرة تفاهم فى مجالات منع ومكافحة الفساد والوقاية منه وتبادل الخبرات الثنائية بينهما في هذا المجال وايضا فى مجال التدريب من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

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