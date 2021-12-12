/665629/بعد-هروبه-من-البرلمان-للمرة-الثانية-5-تصريحات-لوزير-التعليم-أثارت-الرأي-العام

أثار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضجة كبيرة داخل أروقة مجلس النواب، بسبب تغيبه للمرة الثانية عن حضور جلسات مجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، معللا ذلك الأمر بتواجده في زيارة خارجية مهمة إلى دولة الإمارات.

دوت الخليج

ودفع هذا الهروب بعدد كبير من النواب إلى شن هجوم حاد على وزير التربية والتعليم، لعدم حضوره مناقشة أكثر من 30 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي، حيث قال النائب ضياء الدين داوود: “يبدو أن وزير التعليم مبتكشفش على البرلمان، يتم دعوته لحضور اجتماعات اللجان ولا يحضر، وندعيه للجلسة العامة فلا يحضر.وأضاف، القانون الذى يناقشه المجلس اليوم، من أهم القوانين التى كان يجب على الوزير المشاركة فيها”.

وفي هذا السياق يستعرض دوت الخليج، أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، المثيرة للجدل خلال الفترة الماضية.

1- وزير التعليم: نبني مناهج مصر كلها فخورة بها

بالرغم من تعدد الشكاوى من صعوبة مناهج طلاب الصف الرابع الابتدائي، إلا أن الوزير أصر على رؤيته لهذه المناهج، ومدافعا عنها بكل ما يستطيع من قوة، حيث قال في تصريحات تلفويونية، إن الأشخاص الذين ينتقدون منهج الصف الرابع الابتدائي نتحداهم وجها لوجه ولكن يجب أن يتحدثوا بشكل موضوعي حتى نستطيع الرد عليهم، لأننا نبني مناهج مصر كلها فخورة بها، والكتب التي بين أيدينا ثروة كبيرة.

2- طارق شوقي: التعليم في 2017 كان لا يتناسب مع مكانة مصر التاريخية

وقال “شوقي” في تصريحات له إن تصنيف التعليم المصري في 2017 كان لا يتناسب مطلقا مع مكانة مصر التعليمية 142، مشيرا إلى أن هدف الوزارة هو المسارعة في رفع كفاءة وتصنيف التعليم المصري منذ تولية الملف في 2017.

3- طارق شوقي: الطلاب مستقرين ومبسوطين وبيتعلموا أحسن

وخلال تصريحات تليفزيونية للوزير أكد على أن رأي الطلاب هو ما يهم الوزارة، معلقا: “الولاد مستقرين ومبسوطين وبيتعلموا أحسن.. والأمور هتمشي في الأخر لصالح الطلاب".

4- وزير التعليم: مصر أول دولة في الشرق الأوسط تطبق أحدث مواصفات تدريس العلوم والرياضيات

وزير التعليم حريص على مواصلة إثارة الرأي العام بسبب المناهج التي يرى أنها السبيل الوحيد لإصلاح التعليم، حيث قال في تصريحات له: “نحن أول دولة في الشرق الأوسط تطبق أحدث مواصفات تدريس العلوم والرياضيات”، مردفا: “رابعة ابتدائي سنة محورية يتم الانتقال خلالها من منهج متعدد التخصصات لمنهج علاقات بينية يتحدث عن قضايا البيئة والسياحة والشمول المالي”.

5- طارق شوقي: عايزين الطلاب يتفوقوا علينا

وواصل “شوقي” تصريحاته التي بررت رؤيته لمنظومة التعليم الجديدة، قائلا في تصريحات له: “المناهج الجديدة يتم إطلاقها من أجل مصلحة الطلاب”، مردفا: "عايزينهم يتفوقوا علينا ويكونوا جيلا ناجحا".