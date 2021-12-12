«في قضية الأثار الكبرى»..إحالة حسن راتب وآخرين إلى محكمة الجنايات

/665633/في-قضية-الأثار-الكبرىإحالة-حسن-راتب-وآخرين-إلى-محكمة-الجنايات

أحالت النيابة العامة رجل الأعمال حسن راتب، اليوم الأحد، والبرلماني السابق علاء حسانين ومتهمين آخرين إلى محكمة الجنايات العاجلة لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في القضية المعروفة إعلاميا بـ الآثار الكبرى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية إحالة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين إلى محكمة الجنايات

محكمة الجنايات

وفي سياق آخر اليوم عاقبت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة أوراق المتهم بقتل طفل بشتيل فشل في اغتصابه فقتله إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى حول اعدامه، وقد قررت النيابة العامة بإحالة الجريمة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

أمر الأحالة

والجدير بالذكر أن جاء أمر الأحاله إلى مجموعة من أدلة الثبوت تتمثل في اعترافات "فيصل عبد العزيز" والد الضحية والذي أشار أنه تقدم ببلاغ يؤكد فيه غياب نجله "فهد" البالغ من العمر 8 سنوات، بعد خروجه من المنزل لشراء حلوى له، وبإجراء الشرطة تحرياتها أتضح أنه تم مشاهدة الطفل قبل اختفائه يسير بصحبه سائق توك توك يدعى "محمود.م" فأمرت النيابة العامة بالقبض عليه، وباستجوابه اعترفا بارتكابه الواقعة، حيث إنه كان يأتي من حين لآخر لزيارة شقيقته التي تقيم على بُعد عدة أمتار من منزل الطفل الذي يعرفه لكونه كان يصطحبه إلى المدرسة أغلب الأوقات، ويوم الواقعة قابل الطفل في الشارع وقام بستدراجه بحجة شراء بعض الحلوة له واصطحبه لمنزل مهجور وحاول التعدي عليه جنسيا واغتصابه ولكن الطفل قاومه فقام بقتله.