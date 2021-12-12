عرض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» بموسم الرياض في هذا الموعد

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أعلن المستشار تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن موعد عرض مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» بطولة الفنان يحيي الفخراني في بوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» بموسم الرياض.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»

غرد الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "الفنان الكبير يحيى الفخراني يقدم مسرحية ياما في الجراب يا حاوي.. من 16 ديسمبر في بوليفارد رياض سيتي ".

والمقرر استمرار عرضها حتى يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري.

وتعد مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» أول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة، والعمل مأخوذ عن رائعة بيرم التونسي، والموسيقار أحمد صدقي ، ومن إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة ، وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

أبطال مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي»

ويشارك في بطولة مسرحية «ياما في الجراب ياحاوي» عدد كبير من النجوم هم النجم إياد نصار، و نجما الغناء محمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، والنجم شريف الدسوقي، ونجوم المسرح سما إبراهيم، ولبنى ونس، وناصر سيف، وعلاء قوقة، ورضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.

هذا وقد أعلن الفنان الكبير يحيى الفخراني مؤخرا عن مشاركته في المنافسة الرمضانية الجديدة لعام 2022 من خلال تقديم عمل درامي جديد ومختلف عن سابقيه من الأعمال دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص العمل.

مسلسل «نجيب زاهي زركش»

وكان قد تألق يحيى الفخراني بالعام الماضي من خلال مسلسل «نجيب زاهي زركش» في تجربة فريدة ومختلفة عني غيرها من الأعمال المعتادة للفخراني اذ تناول العمل في إطار درامي كوميدي قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرًا خطيرًا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.

وشارك في بطولتة مسلسل «نجيب زاهي زركش» كلًا من الفنان الكبير يحيى الفخراني، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.