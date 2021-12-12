/665637/ماذا-قال-رئيس-النواب-بشأن-المعارضة-بجلسة-الغضب-ضد-وزير-التربية-والتعليم

علق المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، على مقاطعة النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم ، للنائب أحمد بلال ، Hثناء تعليقه على قانون ضمان الجودة قائلا :" سنفسح مجال للمعارضة حتي لايقال ان المعارضة لا تأخذ حقها ".

دوت الخليج جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب ، تعديلات قانون قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. ماذا قال رئيس النواب بشأن المعارضة بجلسة الغضب ضد «وزير التربية والتعليم»؟ وكشف الدكتور سامي هاشم ، رئيس لجنة التعليم ، إن هيئة ضمان الجودة ، كانت تحقق مكاسب مالية كبيرة خلال الاربع سنوات الماضية ، ولم تحقق خسائر سوي من سنة واحدة لافتا إلى أن لجنة التعليم شكلت لجنة فرعية برئاسة وكيل اللجنة لمتابعة أعمال الهيئة . وأكد أن اللجنة التى تم تشكمسلها برئاسة النائبة ماجحدة بكري ، وضعت توصيات بشان الخسائر التى حققتها هيئة ضمان الجودة ، منها ترشيد النفقات وتم بالفعل تخفيض بل حضور الجلسات وغيرها بنسبة 50% .

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