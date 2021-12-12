محافظ مطروح في جلسة استماع بزراعة النواب للاستغلال الأمثل لمقومات الزراعة (صور)

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عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، حسن فتحي، هشام الشعيني، عبدالحميد دمرداش، محمد أحمد عبدالقوي، أيمن معاذ، أحمد البنا، بشأن التعرف على خطط الدولة لتنمية المحافظات الحدودية خاصة محافظة مطروح وواحه سيوه والاستغلال الأمثل لمقومات الزراعة التي تتمتع بها.

دوت الخليج

تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بالنواب مع محافظ مطروح

وحضر اللقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتم عرض عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين في المحافظة وعرض طلبات الإحاطة المقدمة للجنة .

النواب يوافق على قرار رئيس الوزراء بشأن تدابير مواجهة "كورونا"

وكان قد وافق أعضاء مجلس النواب اليوم على قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك خلال الجلسة العامة التي يترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب.

يأتي ذلك في أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الذي صدر عن المجلس، والذي يلزم بضرورة عرض أية إجراءات استثنائية في مواجهة فيروس كورونا على المجلس خلال مدة 7 أيام من إعلانها، لاسيما بعد إلغاء حالة الطوارئ. وجاء قانون الجوائح الصحية، ليسد الفراغ الذي أوجدته إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.

ومنحت المادة الأولى من القانون، لرئيس مجلس الوزراء في حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.