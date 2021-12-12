إسلام جابر ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

وتأتي مشاركة إسلام جابر في التدريبات الجماعية للفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية أمس قبل أن يسمح له الجهاز الطبي بالمشاركة في تدريب اليوم.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21من الشهر الجاري على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

بعد إعلان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي إعطاء الطفل أحمد طارق، أحد أبطال قادرون باختلاف، عضوية النادي الأهلي الرياضية، والانضمام لفريق السباحة بالقلعة الحمراء، رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على هذا الأمر.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن وجود 50 عضوية عاملة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مدى الحياة.

معسكر الزمالك بالإمارات

وأكد منصور أن هذه العضوية مختلفة عن التي حصل عليها أحمد طارق، لأنها عضوية رياضية فقط، بينما من يفعلها ستكون عاملة وستتواجد عائلة الأطفال معهم داخل النادي.

وتحدث مرتضى منصور أنه يفعل ذلك بشكل مستمر، وأنه بعد مؤتمر الرئيس السيسي مع أطفال قادرون باختلاف، قرر المشاركة في هذا العمل الخيري وعمل 50 عضوية عاملة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب مرتضى منصور، من وزير الشباب والرياضة إرسال الأسماء التي تستحق العضويات التي أعلن عنها، من أجل الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة والتواجد داخل النادي بشكل مستمر.