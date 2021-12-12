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إعلام النواب تبدأ مناقشة طلب النائب عمرو درويش بشأن قصور تقافة محافظة القليوبية

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عقدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين اجتماعا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من  النائب عمرو درويش بشأن تردى حالة قصرى ثقافة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية وعدم إقامة مبنى للمكتبة  الثقافية بالشموت مركز بنها محافظة القليوبية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اعلام النواب 

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قصور ثقافة محافظة القليوبية 

وأكد ممثل الحكومة سكرتير عام محافظة القليوبية أننا يهمنا مصلحة المواطن ثقافيا ونحن في المحافظة تم وضع خطه لتطوير قصر ثقافة بنها مشيرا إلي أن التعاون والتكامل بين السلطتين تخدم المواطن في المقام الأول وأن المحافظة ليس لديها أي اعتمادات مالية لتطوير قصور الثقافة .

واتهمت رئيس لجنه الثقافة والإعلام والآثار محافظة القليوبية بالتراخي في إنهاء أزمات قصور الثقافة في المحافظة وعدم التنسيق بين المحافظة والتنمية المحلية وهيئة قصور الثقافة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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