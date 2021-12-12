/665646/الزمالك-يعلن-رحيل-عمرو-أبو-العز-عن-منصبه-كمدير-إداري

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم إقالة المدير الإداري السابق للقلعة البيضاء وكان متواجد من جانب اللجنة الماضية برئاسة حسين لبيب، ليتم رحيله اليوم بشكل رسمي.

وكان عمر أبو العز قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وتم توجيه الشكر له اليوم بشكل رسمي.

نيبوشا: شيكابالا في الزمالك مثل محمد صلاح.. ونفاوض أوباما

تحدث نيبوشا المدرب السابق لنادي الزمالك، حول أمور عديدة تخص القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

وقال نيبوشا في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت ببرنامج "ملعب أون": "شيكابالا يُعطي لمسة للزمالك بخبرته وهو مثل محمد صلاح في الفريق الأبيض".

وأضاف: "محمود علاء لاعب ذو خبرة، أعرف إنه في أزمة حاليا ولكنه شارك في بطولات كثيرة وكان هداف الدوري، وقابلته في قطر واقترحت عليه أن يغير ناديه لأن هذا سيكون تحد جديد، على اللاعب أن يحدد الفريق الأنسب له لخوض التحدي الجديد".

وأكمل: " أحاول مع ادارة نادي الاهلي القطري أن أضم لاعبين من الزمالك حاليا، وسنتفاوض ولكن وقت الانتقالات في يناير".

وأختتم قائلاً: "لن أفصح عن هذا الأمر حاليا، انا حاولت بكل قوة أضم أوباما في الصيف الماضي ولكن لم يحدث، ولكن مازالت المفاوضات جارية".

تصريحات كيروش

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الأردن الذي أنتصر الفراعنة بنتيجة 3/1 خلاله.

وقال كيروش في تصريحات عقب المباراة: " الأردن بدأ اللقاء بشكل مميز، بالضغط بطول الملعب، وتمكنوا من تسجيل هدف، ولكن بعدها سرعان ما عاد التوازن للمنتخب المصري ونجحنا في العود للمباراة بهدف مروان حمدي، في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول".

وأضاف: " ارتكبنا أخطاء وهذا وارد وهذا ما تفعله الفرق الأخرى ولكن إذا أعدنا التفكير وغيرنا اللاعبين، فهؤلاء اللاعبون إذا لم يُخطئوا فلن يتعلمو".

وأكمل: لقاء الأردن كان عصيب وفي بعض الأحيان نرى أشياء من اللاعبين طاقة كبيرة وفرص عديدة يخلقونها وكنت سعيداً برد فعل اللاعبين على الملعب".