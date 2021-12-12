النائبة جيهان البيومي لـ"دوت الخليج": تعديلات هيئة جودة التعليم تصب في صالح الطلاب

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قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع الهيئة القومية لضمان الجودة يعد من الموضوعات الهامة الخاصة بالتعليم، مشيرة إلي أن الهيئة تسعي منذ إنشائها لتطبيق معايير الجود.

دوت الخليج

جيهان البيومي: العديد من المؤسسات التعليمية التي تحتاج إلي تطبيق معايير الجودة

وأضافت البيومي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه مع تزايد عدد الكليات ولا سيما المدارس والكليات الفنية، كان لابد من وجود بعض المواد التشريعية الخاصة بالتعليم الفنية، مشددة علي ضرورة أن يكون هناك معايير تتناسب مع المستحدثات التي طرأت علي المجال التعليمي.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلي أنه مازال هناك العديد من المؤسسات التعليمية التي تحتاج إلي تطبيق معايير الجودة، مضيفة: هدفنا حصول المؤسسات التعليمية علي التصنيف العالمي ويأتي ذلك عن طريق تطبيق كافة آليات الجودة .

قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المسسستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى على أن تتم الموافقة بجلسة لاحقة.

ويهدف مشروع القانون من إنشاء الهيئة الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقني.