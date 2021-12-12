/665651/رئيس-جامعة-بكين-يستقبل-السفير-المصري-في-الصين-للاحتفال-بذكرى-الكاتب-نجيب-محفوظ

استضاف رئيس جامعة بكين "هاو بينج"، اليوم ١٢ ديسمبر الجاري، د. محمد البدري، سفير مصر في الصين، في إطار الاحتفالية التي أقامتها الجامعة بمناسبة الذكرى المائة وعشرة لمولد الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، حيث أعرب رئيس الجامعة عن تقدير بلاده للحضارة والأدب المصريين وما يعكساه من قيمة حضارية وفكرية.

دوت الخليج

رئيس جامعة بكين يستقبل السفير المصري في الصين

وأكدت رئيس جامعة بكين، حرصهم على تعميق التبادل الثقافي والعلمي بين جامعات مصر والصين بما يعزز من الشراكة القائمة بين البلدين. كما ثمّن الدور الرائد لمصر في مجالات الأدب والفكر والفن على مدار العصور، معربًا عن حرص جامعة بكين التي تحتل مرتبة متقدمة على المستوى الدولي على فتح آفاق للتعاون مع الجامعات المصرية من خلال التوأمة مع بعض هذه الجامعات وعلى رأسها جامعة القاهرة.

رئيس جامعة بكين يؤكد على عمق ومتانة العلاقات مع الصين

ومن جانبه أكد البدري على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين الحضارتين العريقتين المصرية والصينية مؤكداً أن مصر كانت منارة الحركات الفكرية وموجاتها في المنطقة كما جسدها العصر الفرعوني والقبطي والإسلامي وأخيراً حركة التنوير في القرنين الماضيين، مثمناً أهمية التبادل الثقافي والفكري بين مصر والصين باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لهيكل العلاقات الثنائية، والدور المحوري لنجيب محفوظ في صناعة الأدب المصري الحديث والمعاصر.

هذا، وقد قام السفير البدري بافتتاح الاحتفالية التي أقامتها كلية اللغات الأجنبية بمشاركة عميد الكلية وأستاذة الجامعة، ود. أميمة زيدان المستشارة الثقافية بالسفارة في بكين، وقام بتسليم شهادات تقدير للأساتذة والمترجمين الذين قاموا بترجمة أعمال الأديب نجيب محفوظ للغة الصينية، كما تفقد معرض كتب وروايات نجيب محفوظ المترجمة للغة الصينية.