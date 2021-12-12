شكرى يصل الرياض للمشاركة فى تدشين آلية التشاور السياسى بين مصر ودول الخليج

جدة - نرمين السيد - أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. ويأتى تدشين آلية التشاور السياسى المصرى الخليجى استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات. كما تعكس الآلية حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التى تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

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