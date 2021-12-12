الجيزة: انتظام تواجد سيارات السرفيس بالموقف الجديد بجوار سنترال المريوطية

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الجيزة أحمد راشد، انتظام تواجد سيارات السرفيس بالساحة الجديدة التى جهزتها محافظة الجيزة من خلال حى الهرم بجوار سنترال المريوطية بدلا من الموقف العشوائى بمنطقه المريوطية بين شارعى الهرم وفيصل، وذلك بالتوازى مع أعمال التطوير التى تنفذها محافظة الجيزة بقطاع المريوطية فيصل.





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