رئيس جامعة بكين يثمن الدور الرائد لمصر فى مجالات الأدب والفكر والفن

جدة - نرمين السيد - استضاف رئيس جامعة بكين هاو بينج، اليوم الأحد، محمد البدرى سفير مصر فى الصين، فى إطار الاحتفالية التى أقامتها الجامعة بمناسبة ذكرى ميلاد الأديب المصرى العالمى نجيب محفوظ.





وأعرب رئيس الجامعة، عن تقدير بلاده للحضارة والأدب المصريين وما يعكساه من قيمة حضارية وفكرية، مؤكدًا حرصهم على تعميق التبادل الثقافى والعلمى بين جامعات مصر والصين بما يعزز من الشراكة القائمة بين البلدين.

كما ثمّن الدور الرائد لمصر فى مجالات الأدب والفكر والفن على مدار العصور، معربًا عن حرص جامعة بكين التى تحتل مرتبة متقدمة على المستوى الدولى على فتح آفاق للتعاون مع الجامعات المصرية من خلال التوأمة مع بعض هذه الجامعات وعلى رأسها جامعة القاهرة.

ومن جانبه أكد البدرى، على عمق ومتانة العلاقات التى تجمع بين الحضارتين العريقتين المصرية والصينية، مؤكدا أن مصر كانت منارة الحركات الفكرية وموجاتها فى المنطقة، كما جسدها العصر الفرعونى والقبطى والإسلامى، وأخيرا حركة التنوير فى القرنين الماضيين، مثمنا أهمية التبادل الثقافى والفكرى بين مصر والصين باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لهيكل العلاقات الثنائية، والدور المحورى لنجيب محفوظ فى صناعة الأدب المصرى الحديث والمعاصر.

وفتتح السفير البدرى، الاحتفالية التى أقامتها كلية اللغات الأجنبية بمشاركة عميد الكلية وأستاذة الجامعة، والدكتورة أميمة زيدان المستشارة الثقافية بالسفارة فى بكين، وسلم شهادات تقدير للأساتذة والمترجمين الذين قاموا بترجمة أعمال الأديب نجيب محفوظ للغة الصينية، كما تفقد معرض كتب وروايات نجيب محفوظ المترجمة للغة الصينية.