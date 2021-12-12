استمارة الشهادة الإعدادية.. رابط التسجيل والخطوات بالتفصيل

جدة - نرمين السيد - ولفتت «الوزارة»، إلى أنه يتم تسجيل الاستمارة من خلال الموقع الإلكترونى، باستخدام البريد الموحد للطلاب، على أن تراجع المدارس، استمارة التقدم التي تم تسجيلها عن طريق الطلاب، والتأكد من صحتها.



ضوابط يجب اتباعها عند التسجيل فى الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2022

وشددت «الوزارة» على ضرورة تأكد الطلاب من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، لاسيما الصورة الشخصية للطالب، التي يتم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لن يتم ربط كتابة استمارة الصف الثالث الإعدادى، بتلقي الطلاب لقاح كورونا، مؤكدة أن دخول امتحانات الشهادات الخاصة بطلاب المدارس، لن يتم اقتصاره على الذين وافقوا على تلقي لقاح فيروس كورونا.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2022

أوضحت وزارة التربية والتعليم خطوات وضوابط التسجيل في الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2022، وجاءت كالتالى:

- التسجيل من خلال رابط استمارة الشهادة الإعدادية التقدم للامتحانات إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم.

- التسجيل يتم باستخدام البريد الموحد للطالب.

- التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

- يسجل الطالب الاستمارة من خلال بياناته الشخصية.

- الصورة الشخصية للطالب، التي يتم استخدامها فى طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعى للأوراق الثبوتية.

- طباعة كشوف 12 «د» الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكترونى بالاستمارة.

- تسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التي تتبعها المدرسة.

- يتم الانتهاء من إتاحة التسجيل على الموقع 20 ديسمبر الجارى.