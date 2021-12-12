محافظ الجيزة يوجه بتطوير ميدان الحسينية باعتباره المدخل الشرقى للعمرانية

جدة - نرمين السيد - وأكد راشد، بحسب بيان للمحافظة، على الأهمية التى يمثلها ميدان الحسينية باعتباره المدخل الشرقى لحى العمرانية ويربط بين حى العمرانية وحى جنوب الجيزة ويطل على محور كمال عامر.

وأضاف المحافظ، أن أعمال تطوير الميدان تشمل أعمال رصف وتخطيط للدورانات ودعمه بالزراعات، بالإضافة إلى رفع كفاءة أعمدة الإنارة .

ووجه محافظ الجيزة، خلال الجولة رئيس حى العمرانية بمراعاة المعايير الفنية والجمالية للأعمال، خصوصًا الطبقة الأسفلتية نظرًا للكثافات المرورية المتوقعة بعد الانتهاء من أعمال محور الفريق كمال عامر .

كما تفقد محيط محور الفريق كمال عامر، موجهًا برفع المخلفات والرتش أسفل المحور، استعدادا لاستغلال المساحة أسفل المحور.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور الدين رئيس حى العمرانية، وطه عبدالصادق رئيس جنوب الجيزة.