الجيزة: إزالة 38 تعد على النيل بمنشأة القناطر «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة من خلال أجهزتها المختلفة لن تتوقف عن أداء دورها الرقابى والضرب بيد من حديد على أيه محاولات للتعدى على الرقعة الزراعية أو حرم النيل.

وأشار إلى أن المحافظة تمكنت من خلال أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر وبالتعاون مع الأجهزة المعنية من تنفيذ 38 إزالة التعديات على حرم نهر النيل بنطاق قرى وردان وأبوغالب على مساحة 4353م.

وأضاف أن المحافظة نجحت من خلال مركز ومدينة العياط من إزالة 3 حالات تعدى بالبناء على أراضى زراعية على مساحة 150مترا بالوحدة المحلية بالبليدة عبارة عن جمالون وأسوار مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين واستمرار المتابعة الدائمة.