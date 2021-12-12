وزير الخارجية يصل الرياض للمشاركة في تدشين آلية التشاور السياسي مع دول...



وصل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، وذلك بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات.

وأضاف حافظ، أن الآلية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف، إضافة إلى ما يؤكده من أن أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.