”إيفرجيفن” تغادر قناة السويس فى اتجاهها للبحر المتوسط ببورسعيد

غادرت سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن"، قناة السويس فى اتجاهها للبحر الأبيض المتوسط، بعدما وصلت إلى منطقة بحر البقر فى مدخل محافظة بورسعيد بقناة السويس، وذلك بعد أن انتظرت لمدة 4 ساعات فى منطقة العين السخنة بمحافظة السويس وعبرت منطقة الجنوح ودخلت محافظة الإسماعيلية، انطلاقا فى قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر فى اتجاه البحر المتوسط.

وعبرت المجرى الملاحى لقناة السويس اليوم الأحد، سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن"، وهى واحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم، والمعروفة إعلامية باسم السفينة الجانحة، التى كانت قد جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضى، فى النقطة 151 ترقيم القناة، ونجحت قناة السويس فى تعويمها يوم بعد 6 أيام من الحادث، ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحى الحيوى للتجارة العالمية، وتم قطرها وسحبها إلى منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بالإسماعيلية، وتم التحفظ عليها لمدة 107 يوم داخل المجرى الملاحى لحل النزاع بين قناة السويس والشركة المالكة حول التعويضات.

ورفعت هيئة قناة السويس حالة الطوارئ داخل المجرى الملاحى للقناة، لعبور السفينة بشكل آمن، كما تم تعيين قاطرتين أحدهما فى الأمام والأخرى فى الخلف لمصاحبة السفينة خلال رحلة عبورها بالإضافة إلى أن هيئة قناة السويس، اختارت إثنين من أفضل كبار مرشديها، لإرشاد السفينة البنمية خلال رحلتها البحرية بقناة السويس والتى قد تستغرق نحو 10 ساعات، وهو الربان هشام الإمام، والربان رؤوف ذكى، وهم سبق أن تم تعينهم لإرشادها من قبل خلال رحلة عودتها من هولندا.

جنوح السفينة "إيفرجيفن"، كان فى مارس الماضى، خلال رحلتها من الصين إلى ميناء روتردام بهولندا، ثم عادت مرة أخرى بعد تفريغ حمولتها وعبرت القناة مجددًا ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط فى اتجاه البحر الأحمر، فى 20 أغسطس، وعادت إلى مدينة تشينغداو الساحلية شرق الصين، لإجراء الصيانة والإصلاحات، وخضعت السفينة للإصلاح لأكثر من 20 يومًا فى حوض بناء السفن التابع لشركة تشينغداو بيهاى المحدودة لبناء السفن الثقيلة.

وأبحرت السفينة "إيفرجيفن"، خلال رحلتها الحالية من مرفأ "تانجونج بيليباس" الماليزى، محملة فى 30 نوفمبر الماضى بكامل طاقتها، ووصلت إلى مضيق باب المندب الفاصل بين اليمن والساحل الإفريقى، وعبرت البحر الأحمر واتجهت إلى قناة السويس بسرعة 20.5 عقدة، أو 38 كيلومترًا بالساعة، فى اتجاهها إلى أوروبا.

والسفينة "إيفرجيفن"، مستأجرة من جانب شركة "إيفرجرين" التايوانية، وغادرت المجرى الملاحى لقناة السويس يوم 7 يوليو الماضى، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت بتفريغ حمولتها فى ميناء روتردام فى هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس، ثم وصلت فى 4 أغسطس الجارى، إلى ميناء فيلكسستو فى سوفولك لترسو فى بريطانيا، بعد تأخر 4 أشهر ونصف من رحلتها.

وتعد "إيفرجيفن" من أكبر الناقلات حول العالم، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وجنحت فى الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، فى مارس الماضى لمدة 6 أيام.