« إنشاء هيئة جودة التعليم».. برلمانيون لـ«دوت الخليج»: تواكب إرادة القيادة السياسية و تصب في صالح الطلاب

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وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى على أن تتم الموافقة بجلسة لاحقة.

قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم

ويهدف مشروع القانون من إنشاء الهيئة الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقني.

مجدي ملك: التعليم يواجه العديد من التحديات

وفي هذا الصدد، قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن قانون إنشاء هيئة جودة التعليم يعد خطوة لتهيئة البيئة تشريعية لانطلاق التعليم الذي يتواكب مع الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق بداية منظومة التعليم الجديدة وأعطي القوة والقدرة للقائمين علي العملية التعليمية للانطلاق نحوها.

وأضاف ملك، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن نجاح منظومة التعليم يعد نجاح للدولة المصرية في مختلف القطاعات، مؤكدا أن التعليم يواجه عدد من التحديات أهمها غياب توافر الاعتمادات اللازمة لانطلاق التعليم.

وتابع عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: من غير المقبول وجود 320 ألف معلم عجز ولا يتم حل هذه المشكلة، ويتم الإعلان عن مسابقة 36 ألف وبعد ذلك 120ألف ولا يتم اكتمال هذه المسابقات، متسائلا كيف يمكن نجاح المنظومة التعليمية دون وجود معلم مؤهل .

وشدد ملك، علي ضرورة وجود حلول لكل مشاكل التعليم في مصر، لافتا أن الزيادة السكانية تعد أحد التحديات الهامة التي تعوق عملية التعليم وتمثل عبء علي الدولة، مضيفا: المعلم المصري هو عصب العملية التعليمية.

جيهان البيومي: العديد من المؤسسات التعليمية التي تحتاج إلي تطبيق معايير الجودة

وفي ذات السياق، قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع الهيئة القومية لضمان الجودة يعد من الموضوعات الهامة الخاصة بالتعليم، مشيرة إلي أن الهيئة تسعي منذ إنشائها لتطبيق معايير الجود.

وأضافت البيومي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه مع تزايد عدد الكليات ولا سيما المدارس والكليات الفنية، كان لابد من وجود بعض المواد التشريعية الخاصة بالتعليم الفنية، مشددة علي ضرورة أن يكون هناك معايير تتناسب مع المستحدثات التي طرأت علي المجال التعليمي.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلي أنه مازال هناك العديد من المؤسسات التعليمية التي تحتاج إلي تطبيق معايير الجودة، مضيفة: هدفنا حصول المؤسسات التعليمية علي التصنيف العالمي ويأتي ذلك عن طريق تطبيق كافة آليات الجودة .

النواب يقر تعديلات«هيئة جودة التعليم»

يشار فى هذا الصدد، لتوجيهات القيادة السياسية فى المؤتمر السادس للشباب الذى عقد فى يوليو 2018 بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفنى والتقنى تكون تابعيتها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما فى ذلك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، وخاصة أن جودة التعليم الفنىوالتقنى والتدريب المهنى لا تعتمد فقط على الإجراءات والوثائق، بل يجب أن تتضمن اكتساب الخريج قدرات فنية محددة تلبى احتياجات سوق العمل.

وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقية دولية فى 30 أكتوبر 2018 بين وزارة التربية والتعليم الفنى والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية ، لدعم جهود مصر لإنشاء هيئة مصرية لاعتماد وضمان جودة برامج التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، حيث أصبح التزاماً دولياً عليها يستلزم الإسراع إلى إنشاء تلك الهيئة. وجاء مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، لينشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً فى المحافظات.