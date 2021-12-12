/665665/رئيس-جامعة-جنوب-الوادى--انطلاق-البرامج-التدريبية-بمركز-التحكيم-بكلية-الحقوق

وأكد رئيس الجامعة ان تدريب و إعداد الطلاب لسوق العمل من اهم ادوار الجامعة حيث يعد العنصر البشري حجر الزاوية في إحداث التنمية.

رئيس جامعة جنوب الوادى: انطلاق البرامج التدريبية بمركز التحكيم بكلية الحقوق

و اشاد رئيس الجامعة بنشاط مركز التحكيم بالكلية مؤكدا حرصه على مشاركة الطلاب انطلاق الدورات التدريبية بالمركز و حث الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج التدريبي وتحدث رئيس الجامعة عن دور الجامعة في مجال خدمة المجتمع من خلال باقة متنوعة من الانشطة والفعاليات مثل القوافل الشاملة و انشطة محو الامية و خدمات المستشفيات الجامعية.

وأشار رئيس الجامعة ان الجامعة تحتل موقعا متميزا بين الجامعات المصرية وفقا لأحدث التصنيفات الدولية للجامعات.

وتحدث الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق عن اهمية هذه الدورات في تنمية وعي الطلاب و تقديم المعلومة الصحيحة والمتخصصة مشيرا الى اهمية التحكيم خاصة في المعاملات التجارية والاقتصادية و تأثيره الايجابي في دعم مناخ الاستثمار المحلي و الاجنبي.

وشهد فعاليات الافتتاح الدكتور حماد عزب الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة اسيوط والدكتور عبد الباري حمدان وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا و الدكتور علي باشا خليفة مدير مركز التحكيم بالكلية ولفيف من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمشتركين فى الدورة الاولى وعددهم 77 متدرب من طلاب الكلية.