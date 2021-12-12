/665667/ندوة-توعوية-عن-القضايا-الأسرية-تنظمها-نقابة-العاملين-بجامعة-سوهاج

شهد اليوم، الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فاعليات الندوة التوعوية التي نظمتها نقابة العاملين بالجامعة عن "القضايا والمشكلات الأسرية للعاملين"، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وإشراف منظمة اليونيسيف للأمومة والطفولة ضمن أنشطة مشروع أكثر أماناً للأطفال، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، محمد نصر فراج نقيب العاملين بالجامعة، وممثلي جمعية صحبة الخير وبعض الهيئات الخارجية، وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة.

ندوة توعوية عن القضايا الأسرية بسوهاج

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الجامعة تحرص باستمرار على تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالجهاز الإداري، والتي تساهم في إكسابهم العديد من الخبرات والتجارب في شتى نواحي الحياة، لافتاً إلى أن الندوة تناقش بشكل مباشر العديد من القضايا والمشكلات الأسرية، كما تطرح كيفية حلها بشكل منطقي وسليم لعدم تكرارها مره أخري.

وأضاف محمد نصر، أن الندوة تستمر علي مدار يومي ١٢ و١٣ ديسمبر الجاري، وتناقش القضايا الخاصة بالمشاكل الأسريَّة مثل الطلاق والإدمان والبطالة والانحراف، وذلك من أجل التصدي لها وعرض حلول ومقترحات لتجاورها، نظراً لخطورتها وتأثيرها على باقي أفراد الأسرة، والتي تؤدي إلى حالة من الاضطراب وتؤثر سلبياً على كيان المجتمع.

والجدير بالذكر أنه تم عرض ٤ أفلام تسجيلية درامية من إنتاج منظمة اليونيسيف للأمومة والطفولة تحت مسمى "أهل الحته"، وقد تناولت المواقف الحياتية الأسرية، والمشاكل التي تواجه البيت المصري وكيفية التغلب عليها .

بقيادة بيبو الجهاز الفني لنادي سوهاج الرياضي يقدم استقالته لمجلس الادارة

على جانب أخر قدم المدير الفني أحمد خلف والشهير بـ"بيبو "والفريق المعاون له لنادي سوهاج الرياضي استقالة لمجلس الادارة والاعتذار عن تكملة المسيرة مع الفريق الاول لكرة القدم بنادي سوهاج بعد تراجع ترتيب الفريق في مجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

وقال مصدر داخل نادي سوهاج الرياضي إن مجلس الادارة في اجتماع دائم ومستمر للوقوف على جهاز فنى جديد لتكملة الموسم مع الفريق، بعد اعتذار المدير الفني والطاقم المعاون له.

جدير بالذكر أن الكابتن أحمد خلف الشهير ب"بيبو" ابن نادي سوهاج الرياضي وأحد أبناء المحافظة المتميزين على المستوى الرياضي، ولعب من قبل في صفوف نادي سوهاج الرياضي بالدوري الممتاز موسم 2000/ 2001، ولعب بنادي حرس الحدود، وتليفونات بني سويف، وببلية المحلة، وانضم لصفوف منتخب مصر بقيادة محمود الجوهري، وعمل مدرباً عامًا بنادي سوهاج، وقاد الفريق فنيًا أيضاً، ومدرباً ببلية المحلة، ودرَب فريق السلام باسنا بالقسم الثاني، ودرب نادي ضمك السعودي، وغيرهم من الاندية.