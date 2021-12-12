مياه الشرقية : متابعة إصلاح خط طرد صرف صحى فى الزقازيق (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عن البدء فى أعمال إصلاح تسريب بخط طرد صرف صحى قطر 630 مم زهر مرن بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق، حيث دفعت الشركة فريق عمل متكامل من الخط الساخن وادارة الفرع لمتابعة الموقف ومباشرة اعمال الاصلاح، فور استلام البلاغ.





وأوضح المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه تم الدفع بـ 12 سيارة كسح وبداله ديزل وحفارين، وتم البدء فى أعمال الحفر واصلاح الكسر وذلك بوجود فريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع.





وأعربت الشركة عن أسفها نظرًا للعطل الخارج عن إرادتها، وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياة النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة، والتعامل مع الشكاوى والتظلمات من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن 125 الذى يعمل على مدار 24 ساعة.

وأكد عامر على سرعة الاستجابة والتعامل مع الكسر والانتهاء من عملية الاصلاح على أكمل وجه، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحى لحل شكاوى المواطنين.

وتفقد رئيس شركة مياه الشرقية، محطة معالجة صرف صحى القومية للاطمئنان على البيارة الرئيسية للمحطة ومراجعة سجل تشغيل الطلمبات، وأشار إلى أن تلك الزيارات الدورية من شأنها المتابعو وتذليل أى صعوبات قد تواجه العاملين بالمحطات وذلك لضمان تقديم الخدمات المستدامة للمواطنين.