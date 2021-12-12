البابا تواضروس يشارك فى احتفالية اليوبيل الذهبى للأنبا باخوميوس (صور)

جدة - نرمين السيد - زار قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، محافظة البحيرة للمشاركة فى احتفال إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية باليوبيل الذهبى لسيامة نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية الحالى، أسقفًا على الإيبارشية.





ووصل قداسته مقر مطرانية البحيرة بدمنهور بعد ظهر اليوم، وكان فى استقباله نيافة الأنبا باخوميوس، وعدد من أحبار الكنيسة والآباء كهنة البحيرة، وعقد لقاءً مع هشام آمنة محافظة البحيرة وعدد من قيادات المحافظة، ثم افتتح وبرفقته المحافظ، معرض اليوبيل الذهبى الذى يحوى صورًا فوتوغرافية ولوحات فنية ترصد الرحلة الرعوية للأنبا باخوميوس خلال 50 سنة. تلا ذلك الحفل الذى أقيم فى كنيسة مارمرقس والذى تضمن فقرة ترانيم لفريق الكورال ولقطات من الفيلم التسجيلى "مطران من ذهب" إلى جانب عدة كلمات من بينها كلمة قداسة البابا وهشام آمنة واختتم بكلمة للأنبا باخوميوس.

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