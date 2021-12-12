توجيه عاجل من محافظ الإسكندرية بعد سقوط حاوية لحوم فى البحر (صور)

جدة - نرمين السيد - كلف محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة إعدام اللحوم الطافية بشاطىء ستانلى والسرايا نتيجة سقوط حاوية لحوم من إحدى السفن.





وشدد المحافظ، على ضرورة إعدام جميع اللحوم التى تم تجميعها تحت حراسة مشددة وعدم تسريب أى منها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. ووجه بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة ومتابعة إزالة أى تلوث بحرى ناتج عن سقوط الحاوية فى مياه البحر والتأكد من خلو المياه من أى ملوثات، وكذلك تحديد الجهات المختصة مصدر التلوث، واتخاذ جميع الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.

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