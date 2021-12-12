محور السادات.. بديل شارع الهرم ينجح فى استيعاب الحركة المرورية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تتابع محافظة الجيزة، على مدار اليوم الحالة العامة لمحور محمد أنور السادات، وانتظام الحركة المرورية به مع الدفع بفرق النظافة والتجريد اليومية لضمان ظهوره بالشكل اللائق .





ويعد محور السادات، أحد أهم المحاور المرورية التى أنشأتها محافظة الجيزة خلال العام الجارى، ويعد محور موازى لشارع الأهرام، ويبدأ من تقاطعه مع طريق المنصورية ويمتد حتى شارع ترسا مرورا بكوبرى ترسا الجديد وحتى شارع خاتم المرسلين.

وتمكن محور أنور السادات من استيعاب حركة المركبات المرورية، وأصبح بديلا عن شارع الأهرام بعد تنفيذ أعمال الغلق الكلى للعديد من قطاعات شارع الأهرام فى الاتجاه المقبل من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة.

ودعمت محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية، الطريق بكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى إنشاء مطبات صناعية بالعديد من القطاعات بطول الطريق لتسهيل حركة عبور المشاة ورفع عوامل السلامة والأمان بالطريق، إلى جانب رصف عددا من القطاعات المعيبة بطبقة الرصف والتى ساهمت فى تحقيق السيولة المرورية.