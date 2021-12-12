ويعد محور السادات، أحد أهم المحاور المرورية التى أنشأتها محافظة الجيزة خلال العام الجارى، ويعد محور موازى لشارع الأهرام، ويبدأ من تقاطعه مع طريق المنصورية ويمتد حتى شارع ترسا مرورا بكوبرى ترسا الجديد وحتى شارع خاتم المرسلين.
وتمكن محور أنور السادات من استيعاب حركة المركبات المرورية، وأصبح بديلا عن شارع الأهرام بعد تنفيذ أعمال الغلق الكلى للعديد من قطاعات شارع الأهرام فى الاتجاه المقبل من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة.
ودعمت محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية، الطريق بكاميرات مراقبة، بالإضافة إلى إنشاء مطبات صناعية بالعديد من القطاعات بطول الطريق لتسهيل حركة عبور المشاة ورفع عوامل السلامة والأمان بالطريق، إلى جانب رصف عددا من القطاعات المعيبة بطبقة الرصف والتى ساهمت فى تحقيق السيولة المرورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محور السادات.. بديل شارع الهرم ينجح فى استيعاب الحركة المرورية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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