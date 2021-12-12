السفارة الإماراتية بالقاهرة تنظم فعالية «الأفضل فى مصر» حول الاستثمار

جدة - نرمين السيد - نُظمت الفعالية بالتعاون مع شركة REC للاستشارات التصديرية ومؤسسة دبى لتنمية الصناعة والصادرات ومشاركة هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وهيئة تنمية الصادرات المصرية وعدد من الشركات الإماراتية والمصرية.

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