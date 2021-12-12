رئيس البرلمان الصربى: نعمل على دفع آفاق التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر

جدة - نرمين السيد - أكد إيفيتا داتشيتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان) أنه سيعمل خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع زملائه فى البرلمان على دفع آفاق التعاون مع مصر، حتى يتم استغلال الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها البلدان على الصعيدين الاقتصادى والتجارى.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع إيفيتا داتشيتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان) والوفد المرافق له، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وأعرب رئيس البرلمان الصربى، خلال اللقاء، عن سعادته بالتطورات الإيجابية فى العلاقات المصرية الصربية، مشيرًا إلى أنه لمس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز العلاقات مع بلاده فى مختلف المجالات.

من جهته، أكد رئيس الوزراء تقدير مصر للعلاقات التاريخية مع صربيا منذ ما يقرب من 113 عامًا، منوها بدور الدولتين المحورى فى تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز.

وشدد "مدبولى" على أهمية الحفاظ على الزخم الحالى لتعزيز العلاقات الثنائية، والعمل على تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، لاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية لترتقى لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

وأشاد بما شهدته العلاقات البرلمانية بين البلدين من تطور ملحوظ، حيث شهدت أول زيارة لرئيس مجلس النواب المصرى إلى بلجراد عام 2018، وزيارة رئيسة الجمعية الوطنية السابقة إلى مصر عام 2019، والتى التقى خلالها بالرئيس السيسى، فضلا عن التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين فى مجال التعاون البرلمانى.. وفى هذا الصدد، رحب بإعادة تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر، وقيام مجلس النواب المصرى بإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع صربيا.

وفى سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، خاصة من خلال الفرص التى يتيحها الاستثمار فى مصر للشركات الصربية، وأبرزها الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بالدول العربية والإفريقية، معربًا عن تطلعه بأن تعكس نسب التبادل التجارى المستقبلية آفاق التعاون الاقتصادى الممكنة بين البلدين. ‎