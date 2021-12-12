وزير قطاع الأعمال يكشف جهود تطوير صناعة الغزل والنسيج وأكبر مصنع فى العالم

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على ضرورة المُضى قدما فى إنجاز الخطة الطموحة التى تتبناها الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والاستمرار فى جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تنظيمها وفق أنماط حديثة ومتطورة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن، مع أهمية التركيز على تنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشرى على استخدام أحدث النظم العالمية.

من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم حاليا بالفعل مواصلة العمل لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وفق الخطة الطموحة التى يتم تنفيذها لهذا الغرض وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مستعرضا الموقف التنفيذى لمشروع تطوير مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، وخاصة ما يتعلق بالأعمال الإنشائية للمصانع الجديدة أو تحديث المصانع القائمة.

وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه جار حاليا إتمام كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمنى المحدد، والتى تشمل العديد من المبانى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، استعدادا لتركيب الماكينات الحديثة الواردة من كبرى الشركات العالمية خلال الفترة المقبلة، على أن يتبع ذلك بدء التشغيل التجريبى لجميع المصانع، تباعا.

وخلال عرضه، نوه الوزير إلى موقف إنشاء مصنع غزل (1)، الذى يعد أكبر مصنع للغزل فى العالم على مساحة 62.5 ألف متر، وكذا تطوير مصنع غزل (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 24.6 ألف متر، وكذلك تطوير مصنع غزل (6)، على مساحة 17.7 ألف متر، وكذلك الموقف الحالى لمجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

كما استعرض وزير قطاع الأعمال العام موقف مجمع مصانع شركة مصر صباغى البيضا بكفر الدوار، والوضع الحالى لتطوير شركة دمياط للغزل والنسيج.