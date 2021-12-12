هل اللقاحات فعالة مع متحور أوميكرون؟.. هيئة المصل تحسم الجدل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن اللقاحات حتى الآن ما زالت مؤثرة مع متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، مؤكدًا أن شركة فايزر أعلنت أن لقاحاتها فعالة مع المتحور الجديد.





وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الجميع معرضون للإصابة بالفيروس سواء حصل على اللقاح أم لم يحصل عليه، معقبًا: "الكل معرض للإصابة". وأوضح أن الشخص متلقى اللقاح لديه ميزة الحماية من المضاعفات، لافتًا إلى أن أوروبا تشهد موجة خامسة شديدة جدا من متحور دلتا ودلتا + ولكن نسب الوفيات فى الملقحين هى الأقل.

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