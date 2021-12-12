وزير الخارجية: أمن الخليج العربى جزء لا يتجزأ من أمن مصر

جدة - نرمين السيد - كما أكد شكرى، مواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق تطلعات شعوبنا فى التنمية والرخاء، وضرورة تكثيف التنسيق إزاء التحديات غير المسبوقة فى المنطقة.
وشدد وزير الخارجية، على أن أمن الخليج العربى وبلدانه الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مصر.
صرح بذلك المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر".
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