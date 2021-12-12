توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى على الطراز العالمى بالعاصمة الإدارية (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم، لإنشاء وتشغيل وإدارة مستشفى على الطراز العالمى بالعاصمة الإدارية الجديدة.





يأتى ذلك بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف عالمى مصرى يضم 3 من كبريات الشركات، وذلك فى إطار تحقيق رؤية مصر المستقبلية لعام 2030، والتى تعكس خطة مصر الاستراتيجية طويلة الأجل، لإنشاء مجتمعات مستدامة بالمشاركة مع الكيانات الاقتصادية والفنية والعلمية الرائدة، وشركاء التنمية.

ووقع على الشراكة المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان، المشرف على قطاع الشؤون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية.

وأوضح وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستتولى إنشاء المستشفى على الطراز العالمي، بالتعاون مع الشركة الصينية العامة للهندسة والإنشاءات CSCEC، وهى شركة مقاولات عالمية عملاقة، وشركة الحاذق للإنشاءات، وهى شركة مصرية لديها خبرات محلية، بينما ستتولى مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، مهمة التشغيل والإدارة، وهى إحدى الشركات الرائدة فى مجال إدارة عمليات الرعاية الصحية الفائقة بأعلى مستوى من التميز فى مصر والشرق الأوسط، حيث ستقوم مجموعة ألاميدا بتشغيل المستشفى لمدة 49 عاما قابلة للتجديد، وستكون المستشفى مملوكة للوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويستعين التحالف المسؤول عن إقامة وإنشاء وإدارة المستشفى بأعلى مستوى من الإستشاريين العالميين فى مجال الإستشارات الهندسية والمعمارية المتخصصة فى المجال الطبى، وكذلك الاستعانة بشريك عالمى فى المساهمة والاشتراك فى وضع المعايير الطبية العالمية والإدارة الطبية لذلك الصرح الطبى العالمى.

وأكد الوزير، أن إنشاء هذا المستشفى يأتى استكمالاً للجهود المبذولة فى توفير جميع الخدمات الرئيسية، وعلى أعلى مستوى، ومن أهمها توفير الخدمات الصحية المميزة، والتى تهدف إلى وضع مصر فى مقدمة الدول فى مجالات الرعاية الصحية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستوفر الوزارة قطعة أرض مساحتها 7 أفدنة تقع بالقرب من منطقة الأعمال المركزية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وستقوم مجموعة ألاميدا بتشغيل وإدارة المستشفى فور الانتهاء من جميع إجراءات الإنشاء.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجديد 300 سرير، متضمنة 100 سرير للرعاية المركزة، و200 سرير فردى، و10 غرف للعمليات، بالإضافة إلى تقنيات إجراء العمليات الجراحية باستخدام الروبوت، ومعملين للقسطرة القلبية، وبرنامج شامل لعلاج الأورام.

وقال مسؤولو ألاميدا: من المقرر أن تضخ المجموعة استثمارات ضخمة لإنشاء "مراكز التميز" فى جميع منشأتها، وتوفر خدمات طبية متكاملة للمرضى تضم أحدث التقنيات المتطورة وتغطى 7 تخصصات رئيسية وهى علوم القلب، وعلوم الأعصاب، وعلوم الأورام، وعلوم جراحة العظام والعمود الفقري، وعلوم الكلى وزرع الكلى، وأمراض الجهاز الهضمى والكبد وزراعة الكبد، وأمراض الجهاز التنفسي، كما ستعقد ألاميدا شراكة واسعة النطاق مع مجموعة عالمية متخصصة فى الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة وأوروبا للاستفادة من أفضل الخبرات الطبية الدولية، وستوفر مركز تدريب لتعزيز مهارات الأطباء والممرضين الجدد.

وقال الدكتور فهد خاطر، مالك ورئيس مجلس إدارة ألاميدا للرعاية الصحية: نحن نفتخر بتوقيع مذكرة التفاهم اليوم مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأن نكون شريكا لها فى دعم خطط الدولة من خلال إنشاء مستشفى عالمى من الدرجة الأولى للرعاية الرباعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتأتى هذه الشراكة الهامة ضمن خططنا الاستراتيجية لتوسيع تواجدنا جغرافيا وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، كما اننا سنتعاون مع أفضل سلسلة مستشفيات دولية بهدف نقل الخبرات لضمان إمكانية تنفيذ جميع الإجراءات المعقدة بأحدث التقنيات فى مصر.