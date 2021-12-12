مصطفى مدبولى يستقبل رئيس برلمان صربيا ”إيفيتا داتشيتش”

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "إيفيتا داتشيتش"، رئيس الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان) والوفد المرافق له، وحضر اللقاء المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على تقديرنا للعلاقات التاريخية التى تربط مصر وصربيا منذ ما يقرب من 113 عامًا، لافتًا إلى دور الدولتين المحورى فى تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز.

وأكد مدبولى على أهمية الحفاظ على الزخم الحالى لتعزيز العلاقات الثنائية، والعمل على تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، لاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية لترتقى لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

وأشاد رئيس الوزراء بما شهدته العلاقات البرلمانية بين البلدين من تطور ملحوظ، حيث شهدت أول زيارة لرئيس مجلس النواب المصرى إلى بلجراد عام 2018، وزيارة رئيسة الجمعية الوطنية السابقة إلى مصر عام 2019، والتى تشرفت خلالها بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين فى مجال التعاون البرلمانى، مُرحّبًا فى هذا الصدد بإعادة تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر، وقيام مجلس النواب المصرى بإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع صربيا.

فى سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، خاصة من خلال الفرص التى يتيحها الاستثمار فى مصر للشركات الصربية، وأبرزها الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بالدول العربية والأفريقية، ومعربًا عن تطلعه بأن تعكس نسب التبادل التجارى المستقبلية آفاق التعاون الاقتصادى الممكنة بين البلدين.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان الصربى عن سعادته بالتطورات الإيجابية فى العلاقات المصرية الصربية، مشيرًا إلى أنه لمس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز العلاقات مع بلاده فى مختلف المجالات.

وأكد "داتشيتش" أنه سيعمل خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع زملائه فى البرلمان على دفع آفاق التعاون مع مصر، حتى يتم استغلال الإمكانات الكبيرة التى يتمتع بها البلدان على الصعيد الاقتصادى والتجارى.