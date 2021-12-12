رسمياً: بيتسو موسيماني أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2021

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أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، فوز بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي كأفضل مدرب في عام 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وساهم بيتسو موسيماني في الفوز مع النادي الأهلي ببطولة دوري ابطال أفريقيا، والحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قد أعلن اليوم أيضا فوز محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة افضل لاعب في أفريقيا لعام 2021.

موسيماني : الخسارة هنا مع الأهلي مشكلة مثلها مثل الجنازة

كشف بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الأهلي، عن تجربته فى مصر والعمل مع القلعة الحمراء، وحصد عددة ألقاب.

فى تصريحات على إذاعة " capetalk " الجنوب أفريقية قائلا: "لو كنت استمريت في جنوب افريقيا لما كنت سأتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين وأحقق فوز في كأس العالم للأندية".

وقال موسيماني: احتجنا 30 عام ليفوز فريق جنوب افريقي بدوري الأبطال.. ومع الأهلي احتجنا 8 أشهر للفوز بها مرتين.

وتابع قائلاً:”الخسارة هنا مع الأهلي مشكلة، مشكلة كبيرة، الخسارة مثلها مثل الجنازة.

وحدد النادي الأهلي يوم 15 من الشهر الحالي، عن سفر بعثة الفريق إلى قطر لمواجهة الرجاء المغربي بمباراة السوبر الأفريقي.

الرجاء

وتحدث عبد الاله الابراهيمي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء وقال: "طالبنا بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي لموعد أخر، وذلك لغلق الطياران من وإلى المغرب، وأيضاً بسبب تواجد لاعبي الفريق مع المنتخب المغربي في كأس العرب".

وأكمل: " في حالة صعود المنتخب المغربي للنهائي سيكون من الصعب لعب المباراة أمام الأهلي بسبب ضيق الوقت الذي سنعاني منه".

أعلنت رابطة الأندية الأندية المحترفة، عن الموعد الجديد لمبارتي الأهلي أمام فيونشر وبيراميدز بالاسبوع السابع والثامن من الدوري المصري الممتاز.

وستكون مباراة فيوتشر أمام الأهلي، يوم السبت 26 ديسمبر، في الثامنة مساءً على ملعب السلام، بينما الأهلي ضد بيراميدز، ستلعب يوم الخميس 30 ديسمبر، على نفس الملعب في الثامنة مساءاً ايضاً.

سبب التأجيل

وجاء ذلك التأجيل بسبب مباراة السوبر الأفريقي للنادي الأهلي أمام الرجاء المغربي والتي ستقام يوم 22 ديسمبر.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي مع فيوتشر يوم 21 ومع بيراميدز يوم 25، قبل أن يتم تعديل الموعد من جانب رابطة الأندية.