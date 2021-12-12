/665673/مفاجأة-في-جواب-استغناء-الزمالك-عن-حسين-فيصل صور

جائت الاتهامات بين مسئولوا الزمالك حول الاستغناء عن حسين فيصل بنهاية الموسم الماضي، وانتقاله لسموحة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ليتألق للاعب مع الفريق السكندري، وينضم لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العرب ويزداد تألق، ليلفت الانظار إليه، وتبدأ الاتهامات حول استغناء الزمالك عن اللاعب بشكل مجاني.

وجاء نص الخطاب المرسل لحسين فيصل من الزمالك كالتالي:

نخطرك بانهاء التعاقد مع النادي وعدم قيدك بقوائم فرق كرة القدم بنادي الزمالك، عن موسم 2021 ، 2022، ونشكرك ما قدمته خلال فترة تعاقدك مع نادي الزمالك متمنيين لك التوفيق والنجاح في استكمال مسيرتك الرياضية في مجال كرة القدم.

تدريبات الزمالك

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية وتأهيلية في مجمع الصالات بمقر النادي تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني قبل خوض التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

إسلام جابر

انتظم إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد.

وتأتي مشاركة إسلام جابر في التدريبات الجماعية للفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية أمس قبل أن يسمح له الجهاز الطبي بالمشاركة في تدريب اليوم.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21من الشهر الجاري على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.