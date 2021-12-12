/665675/افريقية-النواب-ترحب-بمقترح-وزيرة-الهجرة-حول-تنظيم-زيارة-لدولة-رواندا-في-يناير-القادم

رحبت لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، باقتراح وزيرة الدولة للهجرة نبيله مكرم، حول تنظيم زيارة لدولة رواندا في شهر يناير القادم يشارك فيها الجانب البرلماني، في إطار توجهات الدولة لتعزيز العلاقات المصرية الافريقية، ودعما للنماذج المصرية الفاعلة مثل محمود صقر الذي قام بزراعة وتصدير زيوت الافوكادو في روندا وعقد شراكات مع السكان المحلين في مجال الزراعة.

دوت الخليج تفاصيل اجتماع لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان اليوم شئون المصريين بالخارج وقالت وزيرة الهجرة، إن هذه الزيارة ستكون بمثابة رساله قويه للتحرك والتنفيذ علي أرض الواقع، وسيتم من جانبنا وضع ، التصور علي أن يتم عرضه علي اللجنة بحضور جميع الجهات المشاركة لوضع اللمسات الاخيرة للزيارة. وأشارت نبيله مكرم، إلي وجود التنسيق بين الوزارات المختلفة داخل الحكومة لتعريز العلاقات المصرية الافريقية، مشيرة إلي الاستعداد لتحضير النسخة السادسة من "مصر تستطيع للصناعات" ونعمل علي إدخال الصناعه في أفريقيا كأحد محاورها. بدوره، رحب النائب الدكتور شريف الجبلي مقترح وزيرة الهجرة وإهتمام اللجنة بهذه الزيارة، مشددا في الوقت ذاته علي أهمية العلاقات التشابكية مع الدول الافريقية، ونشر الثقافة المصرية واللغة العربية.

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