/665677/ممثل-الأغلبية-مقدرين-جهود-الدوله-في-كافه-المجالات-وبخاصة-مجال-النقل-والمواصلات

أوصت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد،خلال اجتماعها اليوم، بالبدء في أعمال تطوير طريق أبو كبير/ ههيا- محافظة الشرقية بداية من اول يناير ٢٠٢٢.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع نقل النواب بمشاركة ممثل الأغلبية

ومن جانبه قال النائب اشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية، اننا جزء من الحل ولسنا جزء من المشكله ونحن ندرك تماما ان كل جهة لديها موازنه محددة وبالتالي يتم الانفاق من خلالها وندرك تماما مدي صعوبة الامر.

وتابع ممثل الأغلبية في كلمته خلال إجتماع لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم ، اننا نحتاج للشراكة في الحلول ، لابد من وجود اولويات عند التنفيذ ويتم تخصيص ٥% علي الاقل من موازنه الوزارة للطرق الهامه والضرورية في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية.

حيث ناقشت لجنه النقل والمواصلات اليوم، طلب الاحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن التأخير في أعمال تطوير طريق أبو كبير/ ههيا- محافظة الشرقية.وطالب ممثل الأغلبية بان يكون هناك خطة تضم اولويات للطرق في كل محافظة ووضع الطرق ذات الاولوية اولا وبالتالي نكون جزء من الحل ونوفر ٥٠% الي ٦٠% من طلبات الاحاطه المقدمه من النواب حول الطرق في داخل المحافظات.

واختتم ممثل الأغلبية كلمته امام اجتماع لجنه النقل والمواصلات اننا مقدرين جهود الدوله في كافه المجالات وبخاصة مجال النقل والمواصلات.