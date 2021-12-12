/665679/التعادل-السلبي-يحسم-لقاء-وست-هام-وبيرنلي-وليستر-يضرب-نيوكاسل-برباعية

انتهت مبارتي ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، ووست هام يونايتد وبيرنلي، في نهايات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نتيجة مباراة وست هام وبيرنلي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة وست هام يونايتد وبيرنلي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب تورف مور معقل الأخير.

وشهدت أحداث المباراة على العديد من المشاحنات والقوة البدنية بين الفريقين، في محاولة تسجيل هدف الفوز، في اللقاء، ولكن دفاعات الفريقين كانت بالمرصاد طوال أحداث المباراة.

ويقع وست هام في المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 28 نقطة، في حين يتواجد بيرنلي في المركز الثامن عشر في جدول الدوري، برصيد 11 نقطة.

نتيجة مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل

ضرب ليستر سيتي غريمه المحلي نيوكاسل يونايتد، برباعية نظيفة، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل يوري تيليمناس هدفين في اللقاء، جاء الأول في الدقيقة الـ 38 من عمر المباراة، وسجل الثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 81 من عمر اللقاء.

وسجل باستون داكا الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، وسجل جيمس ماديسون الهدف الرابع والأخير في اللقاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرفع فريق ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 22، ليحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، في حين تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد رصيده عند النقطة الـ 10 في المركز التاسع عشر.

تأجيل مباراة توتنهام وبرايتون

وتم تأجيل مباراة توتنهام ضد برايتون بسبب إنتشار فيروس كورونا داخل معقل الفريق اللندني بعدد 20 إصابة حتى الأن.

ومن المقرر أن يتم تأجيل مباراة توتنهام القادمة أيضا في بطولة الدوري بسبب إنتشار فيروس كورونا والذي توغل صفوف الفريق بشكل مفاجئ قبل أسبوع.

وذكرت تقارير صحفية أن هناك إحتمالية بتواجد عدد 7 إصابات بفيروس كورونا داخل فريق ليستر سيتي، بجانب تأكيد إصابة فردين داخل صفوف برينتفورد.

أما فريق تشيلسي فلديه إصابة واحدة وهو اللاعب ماثيو كوفاسيتش، ولدى بيرنلي إصابة أيضا أخري وهو اللاعب ستيفنس.

وأخيراً يتواجد إصابة واحد بفيروس كورونا داخل فريق نوريتش سيتي وهو اللاعب كريستوس تسوليس.

ومن المؤكد أن يتم تأجيل بعض مباريات الدوري الإنجليزي خلال الفترة القادمة بسبب إنتشار فيروس كورونا وعدم القدرة على السيطرة عليه حتى الأن.