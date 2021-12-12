/665680/رايس-مبولحي-مباراة-قطر-مختلفة-وهذا-المنتخب-الأقرب-للفوز-بكأس-العرب

تحدث رايس مبولحي حارس مرمى منتخب الجزائر، بعدما تأهل بالأمس أمام المغرب بركلات الجزاء الترجيحية في لقاء قوي ومثير، ضمن لقائات دور الثمانية من كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مبولحي في تصريحات صحفية: "مباراتنا مع قطر ستكون مختلفة بطبيعتها عن المواجهات التي خضناها، ولن تكون متشابهة مع كواليس مباراة المنتخب المغربي".

وأكمل: " ولا بد من أن نشيد بجهود جميع اللاعبين على المردود الذي قدموه على مدار الأشواط الأربعة أمام المغرب، وهدفنا الفوز في مواجهتنا المقبلة، كما هدفنا التتويج بكأس العرب منذ يومنا الأول هنا".

وأردف: "لم أشك في قدرة المنتخب على تحقيق التأهل، الحمد لله فرحنا الشعب وهذا هو الأهم".

الجزائر والمغرب

حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/3، بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2/2، في أفضل مباريات دور الثمانية من كأس العرب.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بين الفريقين وهاجم كلاً المدربين بشكل كبير وأضاعوا أكثر من فرصة، وكان من الممكن أن يتقدم أحد منه على الأخير خلال مجريات الشوط. وكانت أقرب الفرص للتسجيل عن طريق وليد الكارتي الذي لعب رأسية قوية أخرجها حارس الجزائر ريس مبولحي، كما أتيحت فرصة خطيرة لبن شرقي تعامل معها مبولحي بشكل أكثر من رائع.

وفي الشوط الثاني أستمر الوضع على وهاجم كل فريق الأخر، حتى أحرز ياسين إبراهيمي الهدف الأول للجزائر في الدقيقة 62 من ركلة جزاء ليرد بعدها المغرب بدقيقة بهدف التعادل عن طريق محمد النهيري برأسية قوية تسكن الشباك.

لينتهي اللقاء ويلجأ الفريقين للأشواط الإضافية، ثم يحرز يوسف البلايلي هدف أكثر من رائع في الدقيقة 102 بتصويبة صاروخية من منتصف الملعب.

ليظن الجكميع أن اللقاء انتهى، ليعود بدر بانون في الأخير بالهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 111، برأسية متقنة على يسار ريس مبولحي لم يستطيع التصدي لها، لتستمر القمة والإثارة وينتهي الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

وتذهب المباراة لركلات الجزاء الترجيحية، لتستمر الإثارة ليفوز في الأخير منتخب الجزائر بنتيجة 5/3 بعد مارثون في ضربات الجزاء.

وجاء تشكيل الجزائر على النحو التالي:

ريس مبولحي، حسين بن عيادة، إلياس شتي، عبد القادر بدران، محمد أمين طوغاي، سفيان بن دبكة، حسام الدين مريزيق، يوسف بلايلي، ياسين براهيمي، طيب مزياني، مروان زروقي.

تشكيل المغرب:

أنس الزنيتي – سفيان البوفتيني – بدر بانون – محمد الشيبي – محمد الناهيري – يحيى جبران – وليد الكرتي – عبد الاله الحافيظي – اسماعيل الحداد – أشرف بن شرقي – سفيان رحيمي.